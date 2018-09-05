Наоми Осака: "У меня была паника, все тело дрожало"

Японка Наоми Осака прокомментировала победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США над Лесей Цуренко из Украины – 6:1, 6:1. По словам теннисистки, она сильно нервничала во время матча.

- У меня была паника, тело дрожало, - цитирует AFP Осаку. - Выход в полуфинал важен для меня. После своей прошлой победы я расплакалась. Тогда многие посмеялись надо мной. В этот раз я сразу отправилась к сетке. Жара? Не думаю, что здесь жарко. Я привыкла к жаре.

Матч продолжался всего 57 минут. Осака заработала 12 активно выигранных очков. Она впервые в карьере оказалась в полуфинале турнира "Большого шлема" и сыграет с победительницей матча между Карлой Суарес Наварро и Мэдисон Кис.