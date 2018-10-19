Награды WTA. Соболенко - новичок года, Серена Уильямс - возвращение года

Стали известны обладательницы наград WTA за 2018 год. Напомним, что звание теннисистки года получила Симона Халеп.

Награда "Возвращение года" досталась американке Серене Уильямс. 37-летняя спортсменка вернулась в большой теннис после декрета и дошла до финала на US Open и Уимблдоне.

Звание "Открытие года" получила белоруска Арина Соболенко. Она выиграла два турнира (в Нью-Хейвене и Ухане), а также пробилась в 15 лучших в рейтинге.

Титул "Прорыв года" в активе голландки Кики Бертенс. она пробилась в топ-10 рейтинга и выиграла четыре турнира.

Все о теннисе - здесь.