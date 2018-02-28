Муж Серены Уильямс установил биллборды в честь жены и дочери. Фото

Муж американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян на шоссе из Палм-Спрингс к Индиан-Уэллсу разместил биллборды в честь жены. На одном из них написана аббревиатура G.M.O.A.T., что значит Greatest mother of all time (перевод – величайшая мама всех времен).
Это отсылка на часто используемую аббревиатуру G.O.A.T. (величайший/ая всех времен). Всего биллбордов четыре. Другие три образуют фразу полностью. При этом на всех биллбордах изображены их дочь и сама Серена.
These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5– Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) 27 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ
bvp
Альфонс-иждевенец.
12:55
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Надо разобраться, кто из них муж-то? Похоже Уильмс Алекси установил вбилвборд.
09:48
Бабасян Арсен Ноунеймович
G.O.A.T. -------- ни добавить, ни убавить!)
09:37
Трубадур
ребёнка допингом пичкают уже с рождения
09:35