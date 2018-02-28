Муж Серены Уильямс установил биллборды в честь жены и дочери. Фото

Муж американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян на шоссе из Палм-Спрингс к Индиан-Уэллсу разместил биллборды в честь жены. На одном из них написана аббревиатура G.M.O.A.T., что значит Greatest mother of all time (перевод – величайшая мама всех времен).

Это отсылка на часто используемую аббревиатуру G.O.A.T. (величайший/ая всех времен). Всего биллбордов четыре. Другие три образуют фразу полностью. При этом на всех биллбордах изображены их дочь и сама Серена.