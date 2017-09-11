Мугуруса возглавила рейтинга WTA, Шарапова поднялась на 103-е место

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Его возглавила испанка Гарбинье Мугуруса, которая на прошедшем US Open дошла до четвертого раунда. Прошлый лидер рейтинга чешка Каролина Плишкова опустилась на четвертую строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему занимает 8-е место. Мария Шарапова отыграла 43 позиции и расположилась на 103-м месте. Шарапова дошла до 1/8 финала на US Open, где уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой.

Рейтинг WTA

Положение на 11 сентября

1 (3*). Мугуруса (Испания) – 6030 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 5965

3 (4). Свитолина (Украина) – 5640

4 (1). Плишкова (Чехия) – 5520

5 (9). В. Уильямс (США) – 4756

6 (5). Возняцки (Дания) – 4640

7 (7). Конта (Великобритания) – 4520

8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4410

9 (10). Цибулкова (Словакия) – 3770

10 (12). Остапенко (Латвия) – 3502...

19 (18). ВЕСНИНА (Россия) – 2140...

23 (21). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1945...

31 (38). КАСАТКИНА (Россия) – 1625...

35 (40). МАКАРОВА (Россия) – 1475...

56 (58). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 1016...

73 (79). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 813...

91 (89). РОДИНА (Россия) – 677...

103 (146). ШАРАПОВА (Россия) – 605.

* – положение в предыдущем рейтинге