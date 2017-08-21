Мугуруса возглавила чемпионскую гонку WTA, Макарова поднялась на 28-е место

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Испанка Гарбинье Мугуруса возглавила рейтинг после победы над Симоной Халеп на турнире в Цинциннати. Украинка Элина Свитолина опустилась с 1-го на 3-е место.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила 10-ю позицию. Ее соотечественница Екатерина Макарова поднялась с 32-й на 28-ю строчку, а Дарья Касаткина потеряла три позиции и занимает 35-е место.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 21 августа
1 (3*). Мугуруса (Испания) - 5068 очков
2 (2). Халеп (Румыния) - 5015
3 (1). Свитолина (Украина) - 4575
4 (4). Плишкова (Чехия) - 4367
5 (5). Возняцки (Дания) - 4170
6 (6). В. Уильямс (США) - 3832
7 (7). Конта (Великобритания) - 3646
8 (8). Остапенко (Латвия) - 3364
9 (9). Младенович (Франция) - 2867
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 2776…
14 (13). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1866,
15 (15). ВЕСНИНА (Россия) - 1843…
28 (32). МАКАРОВА (Россия) - 1227…
32 (35). КАСАТКИНА (Россия) - 1143…
54 (55). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 853…
62 (62). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 719…
80 (78). РОДИНА (Россия) - 586…
120 (114). ШАРАПОВА (Россия) – 365.
* – положение в предыдущем рейтинге