Мугуруса возглавила чемпионскую гонку WTA, Макарова поднялась на 28-е место

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Испанка Гарбинье Мугуруса возглавила рейтинг после победы над Симоной Халеп на турнире в Цинциннати. Украинка Элина Свитолина опустилась с 1-го на 3-е место.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила 10-ю позицию. Ее соотечественница Екатерина Макарова поднялась с 32-й на 28-ю строчку, а Дарья Касаткина потеряла три позиции и занимает 35-е место.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 21 августа

1 (3*). Мугуруса (Испания) - 5068 очков

2 (2). Халеп (Румыния) - 5015

3 (1). Свитолина (Украина) - 4575

4 (4). Плишкова (Чехия) - 4367

5 (5). Возняцки (Дания) - 4170

6 (6). В. Уильямс (США) - 3832

7 (7). Конта (Великобритания) - 3646

8 (8). Остапенко (Латвия) - 3364

9 (9). Младенович (Франция) - 2867

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 2776…

14 (13). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1866,

15 (15). ВЕСНИНА (Россия) - 1843…

28 (32). МАКАРОВА (Россия) - 1227…

32 (35). КАСАТКИНА (Россия) - 1143…

54 (55). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 853…

62 (62). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 719…

80 (78). РОДИНА (Россия) - 586…

120 (114). ШАРАПОВА (Россия) – 365.

* – положение в предыдущем рейтинге