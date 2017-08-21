Мугуруса стала третьей ракеткой мира, Вихлянцева отыграла пять позиций в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с 6-го на 3-е место после победы на турнире в Цинциннати. Немка Ангелик Кербер опустилась на 6-ю строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему занимает 8-е место. Наталья Вихлянцева, занимавшая 64-ю позицию, поднялась на 59-ю.

Рейтинг WTA

Положение на 21 августа

1 (1*). Плишкова (Чехия) - 6390 очков

2 (2). Халеп (Румыния) - 6385

3 (6). Мугуруса (Испания) - 5860

4 (4). Свитолина (Украина) - 5650

5 (5). Возняцки (Дания) - 5350

6 (3). Кербер (Германия) - 5146

7 (7). Конта (Великобритания) – 4750

8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4410

9 (9). В. Уильямс (США) - 4216

10 (10). Радванска (Польша) – 3855…

18 (18). ВЕСНИНА (Россия) - 2185…

20 (20). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2025…

38 (39). МАКАРОВА (Россия) - 1400,

39 (38). КАСАТКИНА (Россия) - 1395...

59 (64). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 996…

78 (73). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 763…

83 (83). РОДИНА (Россия) - 712...

147 (148). ШАРАПОВА (Россия) - 365.