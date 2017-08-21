Мугуруса стала третьей ракеткой мира, Шарапова - 147-я в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с 6-го на 3-е место после победы на турнире в Цинциннати. Немка Ангелик Кербер опустилась на 6-ю строчку.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему занимает 8-е место. Наталья Вихлянцева, занимавшая 64-ю позицию, поднялась на 59-ю. Мария Шарапова отыграла одну строчку и расположилась на 147-м месте.
Рейтинг WTA
Положение на 21 августа
1 (1*). Плишкова (Чехия) - 6390 очков
2 (2). Халеп (Румыния) - 6385
3 (6). Мугуруса (Испания) - 5860
4 (4). Свитолина (Украина) - 5650
5 (5). Возняцки (Дания) - 5350
6 (3). Кербер (Германия) - 5146
7 (7). Конта (Великобритания) – 4750
8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4410
9 (9). В. Уильямс (США) - 4216
10 (10). Радванска (Польша) – 3855…
18 (18). ВЕСНИНА (Россия) - 2185…
20 (20). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2025…
38 (39). МАКАРОВА (Россия) - 1400,
39 (38). КАСАТКИНА (Россия) - 1395...
59 (64). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 996…
78 (73). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 763…
83 (83). РОДИНА (Россия) - 712...
147 (148). ШАРАПОВА (Россия) - 365.
* – положение в предыдущем рейтинге