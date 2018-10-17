Мугуруса, Синякова и Суарес Наварро вылетели во втором круге турнира в Люксембурге

Сразу несколько сеянных теннисисток вылетели во втором раунде турнира WTA в Люксембурге. Покинули турнир испанки Карла Суарес Наварро и Гарбинье Мугуруса, чешка Катержина Синякова и француженка Полин Парментье.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вера Лапко (Белоруссия) - Полин Пармантье (Франция, 8) - 7:5, 6:2

Донна Векич (Хорватия, 6) - Фиона Ферро (Франция, WC) - 2:6, 6:1, 7:5

Эжени Бушар (Канада, Q) - Карла Суарес Наварро (Испания, 3) - 6:1, 6:0

Джоанна Конта (Великобритания) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 6:4, 3:6, 6:3

Даяна Ястремская (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 2, WC) - 6:2, 6:3

Андреа Петкович (Германия) - Катержина Синякова (Чехия, 5) - 6:2, 6:3