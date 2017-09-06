Мугуруса после поражения Плишковой возглавит рейтинг WTA

Испанка Гарбинье Мугуруса возглавит рейтинг WTA, который будет опубликован в ночь на 11 сентября. Это стало возможно после того, как чешка Каролина Плишкова не смогла выйти в финал US Open.
Отметим, что Плишкова на стадии 1/4 финала уступила 20-й сеянной американке Коко Вандевэй. Вместе с тем, Мугуруса завершила выступление на турнире "Большого шлема" в четвертом круге, проиграв 13-й ракетке турнира чешке Петре Квитовой.
30 лет за ЦСКА!
Йуда, сознавайся, на какое место ты ей галочку поставил? :-DD
21:14
rusfed 2.0
И это правильно. За первую ракетку в лице Плишковой было все-таки неловко
21:11
Бней Иегуда
Всех поклонников таланта Гарбин, и себя в первую очередь, - с этим знаменательным событием!)) Заслужила!)) Галочка поставлена!))
21:09