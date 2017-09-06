Мугуруса после поражения Плишковой возглавит рейтинг WTA

Испанка Гарбинье Мугуруса возглавит рейтинг WTA, который будет опубликован в ночь на 11 сентября. Это стало возможно после того, как чешка Каролина Плишкова не смогла выйти в финал US Open.

Отметим, что Плишкова на стадии 1/4 финала уступила 20-й сеянной американке Коко Вандевэй. Вместе с тем, Мугуруса завершила выступление на турнире "Большого шлема" в четвертом круге, проиграв 13-й ракетке турнира чешке Петре Квитовой.