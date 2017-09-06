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21:05 | ТЕННИС — WTA

Мугуруса после поражения Плишковой возглавит рейтинг WTA

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Испанка Гарбинье Мугуруса возглавит рейтинг WTA, который будет опубликован в ночь на 11 сентября. Это стало возможно после того, как чешка Каролина Плишкова не смогла выйти в финал US Open.

Отметим, что Плишкова на стадии 1/4 финала уступила 20-й сеянной американке Коко Вандевэй. Вместе с тем, Мугуруса завершила выступление на турнире "Большого шлема" в четвертом круге, проиграв 13-й ракетке турнира чешке Петре Квитовой.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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30 лет за ЦСКА!

Йуда, сознавайся, на какое место ты ей галочку поставил? :-DD

21:14

rusfed 2.0

И это правильно. За первую ракетку в лице Плишковой было все-таки неловко

21:11

Бней Иегуда

Всех поклонников таланта Гарбин, и себя в первую очередь, - с этим знаменательным событием!)) Заслужила!)) Галочка поставлена!))

21:09