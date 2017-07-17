Мугуруса поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA, Кузнецова - 10-я

Победительница Уимблдона-2017 испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с десятого на третье место в чемпионском рейтинге WTA, набрав 3793 очка. На первое место вернулась румынка Симона Халеп, на счету которой 4020 баллов.

Финалистка Уимблдона Винус Уильямс занимает четвертое место. Словачка Магдалена Рыбарикова, выступавшая в полуфинале турнира, поднялась с 50-й на 18-ю строчку.

Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 10-й позиции, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова занимают 11-ю и 12-ю строчки соответственно.

Чемпионская гонка WTA

Положения на 17 июля

1 (2*). Халеп (Румыния) – 4020 очков

2 (1). Плишкова (Чехия) – 3827

3 (10). Мугуруса (Испания) – 3793

4 (8). В. Уильямс (США) – 3667

5 (3). Свитолина (Украина) – 3570

6 (7). Конта (Великобритания) – 3455

7 (5). Остапенко (Латвия) – 3362

8 (4). Возняцки (Дания) – 3216

9 (6). Младенович (Франция) – 2837

10 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2585

11 (12). ВЕСНИНА (Россия) – 1725

12 (11). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1707…

32 (30). КАСАТКИНА (Россия) – 1023…

51 (47). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 740,

52 (53). МАКАРОВА (Россия) – 739…

70 (70). РОДИНА (Россия) – 586…

72 (60). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 582…

120 (110). ШАРАПОВА (Россия) – 310.

* – положение в предыдущем рейтинге