Мугуруса поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA, Кузнецова - 10-я

Победительница Уимблдона-2017 испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с десятого на третье место в чемпионском рейтинге WTA, набрав 3793 очка. На первое место вернулась румынка Симона Халеп, на счету которой 4020 баллов.
Финалистка Уимблдона Винус Уильямс занимает четвертое место. Словачка Магдалена Рыбарикова, выступавшая в полуфинале турнира, поднялась с 50-й на 18-ю строчку.
Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 10-й позиции, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова занимают 11-ю и 12-ю строчки соответственно.
Чемпионская гонка WTA
Положения на 17 июля
1 (2*). Халеп (Румыния) – 4020 очков
2 (1). Плишкова (Чехия) – 3827
3 (10). Мугуруса (Испания) – 3793
4 (8). В. Уильямс (США) – 3667
5 (3). Свитолина (Украина) – 3570
6 (7). Конта (Великобритания) – 3455
7 (5). Остапенко (Латвия) – 3362
8 (4). Возняцки (Дания) – 3216
9 (6). Младенович (Франция) – 2837
10 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2585
11 (12). ВЕСНИНА (Россия) – 1725
12 (11). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1707…
32 (30). КАСАТКИНА (Россия) – 1023…
51 (47). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 740,
52 (53). МАКАРОВА (Россия) – 739…
70 (70). РОДИНА (Россия) – 586…
72 (60). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 582…
120 (110). ШАРАПОВА (Россия) – 310.
* – положение в предыдущем рейтинге
- Светлана Кузнецова
- Елена Веснина
- Анастасия Павлюченкова
- Винус Уильямс
- Симона Халеп
- Гарбинье Мугуруса