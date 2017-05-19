Мугуруса обыграла Винус Уильямс в Риме и сыграет со Свитолиной

Гарбинье Мугуруса из Испании вышла в полуфинал турнира в Риме. Третий номер "посева" выиграла у Винус Уильямс в трех сетах. Ее соперницей станет украинка Элина Свитолина. В другом полуфинале встретятся Симона Халеп и Кики Бертенс.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мугуруса (Испания, 3) - Уильямс В. (США, 9) - 6:2, 3:6, 6:2