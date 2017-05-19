 Мугуруса обыграла Винус Уильямс в Риме и сыграет со Свитолиной. ТЕННИС - WTA. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:34 | ТЕННИС — WTA

Мугуруса обыграла Винус Уильямс в Риме и сыграет со Свитолиной

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Гарбинье Мугуруса из Испании вышла в полуфинал турнира в Риме. Третий номер "посева" выиграла у Винус Уильямс в трех сетах. Ее соперницей станет украинка Элина Свитолина. В другом полуфинале встретятся Симона Халеп и Кики Бертенс.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 2 775 745 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Мугуруса (Испания, 3) - Уильямс В. (США, 9) - 6:2, 3:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alexzander

Н-да,и тебя rusfed удаляют......все ясно!

23:11

alexzander

Читалось)))Отправила хламок по назначению.Шедеврально,легко,на классе)))

22:40