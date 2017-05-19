Мугуруса обыграла Винус Уильямс в Риме и сыграет со Свитолиной

Гарбинье Мугуруса из Испании вышла в полуфинал турнира в Риме. Третий номер "посева" выиграла у Винус Уильямс в трех сетах. Ее соперницей станет украинка Элина Свитолина. В другом полуфинале встретятся Симона Халеп и Кики Бертенс.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мугуруса (Испания, 3) - Уильямс В. (США, 9) - 6:2, 3:6, 6:2
alexzander
Н-да,и тебя rusfed удаляют......все ясно!
23:11
alexzander
Читалось)))Отправила хламок по назначению.Шедеврально,легко,на классе)))
22:40