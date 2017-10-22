Мугуруса обыграла Остапенко в матче итогового турнира WTA

Испанка Гарбинье Мугуруса победила Елену Остапенко из Латвии в первом матче итогового турнира WTA в Сингапуре. Встреча продолжалась 1 час 26 минут и закончилась со счетом 6:3, 6:4.
Ранее в еще одном матче "белой группы" Каролина Плишкова одержала победу над Винус Уильямс.
Во вторых играх группы Мугуруса встретится с Плишковой, Остапенко – с Уильямс.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Мугуруса (Испания, 2) – Остапенко (Латвия, 7) – 6:3, 6:4
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