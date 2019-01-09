Мугуруса не сыграет с Бертенс в Сиднее из-за болезни

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира WTA в Сиднее (Австралия). Как сообщает EFE со ссылкой на пресс-секретаря спортсменки, она заболела гастроэнтеритом.

Также сообщается, что Мугуруса надеется за оставшееся время восстановиться к старту Australian Open. Во втором круге испанка должна была сыграть с голландкой Кики Бертенс.

В 1/8 финала голландская теннисистка сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) - Юлия Путинцева (Казахстан).