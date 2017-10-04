Мугуруса и Стивенс могут сыграть на "ВТБ Кубке Кремля"

Первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса и победительница US Open-2017 американка Слоан Стивенс могут принять участие в "ВТБ Кубке Кремля". Как сообщает "Р-Спорт", переговоры со спортсменками ведутся.

– В "ВТБ Кубке Кремля" могут принять участие Гарбинье Мугуруса, первая ракетка мира, и Слоан Стивенс, чемпионка US Open. Переговоры с ними ведутся, – приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября в Москве. Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что организаторы турнира готовы предоставить россиянке Марии Шараповой wild card.