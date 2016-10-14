Мугуруса гарантировала себе участие на итоговом турнире WTA, несмотря на поражение в Линце

Шестая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Сингапуре. Это стало известно после того, как теннисистка набрала 3736 очков. Теперь Мугуруса не опустится ниже восьмой строчки рейтинга, которое дает право выступить на итоговом турнире.

Для испанской теннисистки итоговый турнир WTA станет вторым в карьере. Стоит отметить, что на турнире в Линце Мугуруса отказалась от продолжения борьбы в четвертьфинальном матче с Викторией Голубич. Однако это не помешало ей досрочно гарантировать себе место на итоговом турнире.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Generali Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Голубич (Швейцария) – Мугуруса (Испания, 1) – 5:7, 6:3, 4:4 отказ 2-го игрока