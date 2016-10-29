Моника Селеш: "Шараповой не понадобится много матчей, чтобы набрать форму"

Бывшая первая ракетка мира Моника Селеш выразила мнение, что Марии Шараповой не понадобится много времени для того, чтобы набрать форму после возвращения на корт. Россиянка была дисквалифицирована за употребление мельдония. Она сможет выступать в официальных турнирах с 26 апреля 2017 года.

- Шарапова, на мой взгляд, одна из самых серьезных соперниц, - цитирует tennisworldusa.org Селеш. - Она психологически очень сильна. Ей, в отличие от той же Серены, никогда не требовалось много матчей, чтобы набрать форму. Думаю, она будет успешно играть после возвращения. Ей понадобится несколько игр, но не думаю, что много.