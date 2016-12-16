Моника Пуиг: "Хочу популяризировать теннис в Пуэрто-Рико"

Олимпийская чемпионка Моника Пуиг после победы над россиянкой Марией Шараповой (6:3, 1:6, 10:6) в выставочном матче, который проходил в Сан-Хуане, подчеркнула, что хочет популяризировать теннис в Пуэрто-Рико. Она отметила, что на своем примере хочет показать, что с помощью этого вида спорта можно добиться успеха.

- Я хочу использовать свою роль, особенно в домашних условиях, чтобы продолжать приносить успех Пуэрто-Рико, - приводит CNN слова Пуиг. - Мне очень повезло как в жизни, так и в спорте. Я хочу принести теннис в Пуэрто-Рико, способствовать росту этого вида спорта. Здесь есть люди, которые получают удовольствие от тенниса. Я делаю это и для следующего поколения, чтобы научить его играть. Чтобы они имели возможность воспользоваться этим для достижения успеха в жизни.