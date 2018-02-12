Моника Никулеску: "У Шараповой не было своего ритма, потому что я странно играю"

Румынка Моника Никулеску после победы над Марией Шараповой в первом круге турнира в Дохе отметила, что хорошо себя чувствовала на площадке, благодаря чему смогла поймать свой ритм и выиграть.

– Мне нравится, как я играю, что не повторяюсь во время розыгрышей, – цитирует WTA Никулеску. – Чувствую, что мои кисти – продолжение ракетки, как оружия. Когда я хорошо себя чувствую на площадке, то играю спокойно, хорошо и опасно. Поначалу я просто защищалась, а потом поняла, что моя подача стала лучше. После первого сета я поняла ее игру, у нее не было своего ритма, потому что я играю очень странно.