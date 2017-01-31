17:07 | ТЕННИС — WTA

Младенович сыграет с Уильямс, а Конюх – с Халеп во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

0
0
0

Француженка Кристина Младенович в двух сетах обыграла Элисе Мертенс из Бельгии в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy. Ее соотечественница Ализе Корне нанесла поражение еще одной представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс. Румынка Ирина-Камелия Бегу уступила немке Андреа Петкович, а Моника Никулеску – хорватке Ане Конюх.

В следующем раунде Младенович встретится с американкой Винус Уильямс, а Конюх станет соперницей еще одной представительницы Румынии Симоны Халеп.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Корне (Франция) – Флипкенс (Бельгия, Q) – 6:4, 6:2

Конюх (Хорватия) – Никулеску (Румыния) – 1:6, 6:3, 6:2

Младенович (Франция) – Мертенс (Бельгия, Q) – 7:6 (7:5), 6:4

Петкович (Германия, Q) – Бегу (Румыния) – 6:1, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/11/5/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ