18:43 | ТЕННИС — WTA

Младенович проиграла Зигемунд в финале турнира в Штутгарте

0
0
0
0
1

Француженка Кристина Младенович в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд в финале турнира WTA в Штутгарте. Для 29-летней хозяйки корта этот титул стал лишь вторым в карьере на таком уровне в одиночном разряде.

Напомним, что в полуфинале Младенович обыграла Марию Шарапову. Для 30-летней россиянки турнир в Штутгарте стал первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Зигемунд (Германия, WC) – Младенович (Франция) – 6:1, 2:6, 7:6 (7:5)

Опрос

Что ждет Марию Шарапову после возвращения?
голосовать

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stuttgart/2017/

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

лёгкая прогулка))

18:52