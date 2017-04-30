Младенович проиграла Зигемунд в финале турнира в Штутгарте

Француженка Кристина Младенович в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд в финале турнира WTA в Штутгарте. Для 29-летней хозяйки корта этот титул стал лишь вторым в карьере на таком уровне в одиночном разряде.

Напомним, что в полуфинале Младенович обыграла Марию Шарапову. Для 30-летней россиянки турнир в Штутгарте стал первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Зигемунд (Германия, WC) – Младенович (Франция) – 6:1, 2:6, 7:6 (7:5)