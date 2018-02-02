Младенович победила Синякову в четвертьфинале турнира в Петербурге

Француженка Кристина Младенович в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах обыграла Катержину Синякову из Чехии – 6:4, 6:3.

За выход в финал Младенович сыграет против победительницы встречи Каролин Возняцки (Дания) – Дарья Касаткина (Россия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кристина Младенович (Франция, 4) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:3