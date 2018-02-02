Младенович победила Синякову в четвертьфинале турнира в Петербурге

Француженка Кристина Младенович в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах обыграла Катержину Синякову из Чехии – 6:4, 6:3.
За выход в финал Младенович сыграет против победительницы встречи Каролин Возняцки (Дания) – Дарья Касаткина (Россия).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кристина Младенович (Франция, 4) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:3
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