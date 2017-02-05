19:22 | ТЕННИС — WTA

Младенович обыграла Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге

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Француженка Кристина Младенович стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в финале Юлию Путинцеву из Казахстана - 6:2, 6:7 (3:7), 6:4. Для спортсменки эта победа стала 17-й в турнирах WTA.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Младенович (Франция) - Путинцева (Казахстан) - 6:2, 6:7 (3:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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gayduk

Закономерный итог. Трудно представить, как коренная москвичка может играть за каких-то казахов. Я бы не смог. Юля, возвращайся в Москву. Ты теперь в 30, сама прокормишься.

19:48

Thomas_Boy

Смока всем большое будущее предсказывает.)))

19:32

Айртон

Крис, супер!) Большое будущее!)

19:28

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