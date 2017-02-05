Младенович обыграла Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге

Француженка Кристина Младенович стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в финале Юлию Путинцеву из Казахстана - 6:2, 6:7 (3:7), 6:4. Для спортсменки эта победа стала 17-й в турнирах WTA.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Младенович (Франция) - Путинцева (Казахстан) - 6:2, 6:7 (3:7), 6:4
gayduk
Закономерный итог. Трудно представить, как коренная москвичка может играть за каких-то казахов. Я бы не смог. Юля, возвращайся в Москву. Ты теперь в 30, сама прокормишься.
19:48
Thomas_Boy
Смока всем большое будущее предсказывает.)))
19:32
Айртон
Крис, супер!) Большое будущее!)
19:28