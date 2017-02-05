Младенович обыграла Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге

Француженка Кристина Младенович стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в финале Юлию Путинцеву из Казахстана - 6:2, 6:7 (3:7), 6:4. Для спортсменки эта победа стала 17-й в турнирах WTA.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Младенович (Франция) - Путинцева (Казахстан) - 6:2, 6:7 (3:7), 6:4