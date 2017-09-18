Младенович не смогла взять ни одного гейма в матче против Ван Цян на турнире в Токио

Француженка Кристина Младенович проиграла китаянке Ван Цян в стартовом круге турнира в Токио. Восьмая "сеяная" не смогла взять ни одного гейма во встрече – 0:6, 0:6. Матч продолжался 48 минут.

Отметим, это поражение стало для Младенович седьмым подряд. Свою последнюю победу она одержала в конце июля на турнире в Вашингтоне.

В следующем круге Ван Цян встретится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кэтрин Беллис (США).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Цян (Китай) – Младенович (Франция, 8) – 6:0, 6:0