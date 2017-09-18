Младенович не смогла взять ни одного гейма в матче против Ван Цян на турнире в Токио

Француженка Кристина Младенович проиграла китаянке Ван Цян в стартовом круге турнира в Токио. Восьмая "сеяная" не смогла взять ни одного гейма во встрече – 0:6, 0:6. Матч продолжался 48 минут.
Отметим, это поражение стало для Младенович седьмым подряд. Свою последнюю победу она одержала в конце июля на турнире в Вашингтоне.
В следующем круге Ван Цян встретится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кэтрин Беллис (США).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Цян (Китай) – Младенович (Франция, 8) – 6:0, 6:0
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