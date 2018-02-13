Младенович и Кис вышли во второй круг турнира в Дохе

Француженка Кристина Младенович победила китаянку Пэн Шуай в первом круге турнира в Дохе. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4. Следующей соперницей Младенович будет победительница матча Элисе Мертенс – Тимеа Бабош.
В другой встрече американка Мэдисон Кис одержала победу над китаянкой Ван Цян – 6:1, 6:4. Во втором круге она сыграет либо с Анастасией Севастовой, либо с Донной Векич.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Младенович (Франция, 11) – Пэн Шуай (Китай) – 6:2, 6:4
Мэдисон Кис (США, 12) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 6:4
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