Мирьяна Лучич-Барони: "Желаю Шараповой скорейшего выздоровления"

Хорватская теннисистка Мирьяна Лучич-Барони после победы в матче второго круга турнира в Риме с Марией Шараповой пожелала россиянке скорейшего выздоровления. Шарапова снялась с игры из-за травмы левого бедра при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.

- Думаю, что это был хороший матч, что странно, - приводит пресс-служба WTA слова Лучич-Барони. - Никогда не хочешь, чтобы игра заканчивалась таким образом. Желаю ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, что с Шараповой не случилось ничего серьезного. Она хороший игрок. Мария отлично сдерживает давление, но иногда такие вещи случаются.