Мирьяна Лучич-Барони: "Шарапова? Может, стоит дать wild card еще и Лэнсу Армстронгу?"

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони намекнула, что теннисисткам пытаются запретить открыто критиковать Марию Шарапову. Представительница Балкан встретится с 30-летней россиянкой сегодня вечером во втором круге турнира WTA в Риме. Напомним, что эти соревнования стали для Шараповой третьими после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– Я уже устала отвечать на вопросы о Шараповой, думаю, она сама может на них ответить, – цитирует New York Times Лучич-Барони. – Я отношусь к этому так же, как и остальные, – все знают, что произошло. Некоторые люди заставляют нас говорить, что все отлично, бла-бла-бла, но это не меняет сути. Впрочем, я не придаю этому слишком большого значения. Кто эти люди? Я не скажу, иначе у меня будут неприятности. Нет-нет – никто не заставляет нас говорить что-либо.

Почему Младенович постоянно критикует Шарапову? А почему она не должна? Каждый спортсмен, не пользовавшийся допингом, выступает против него. Меня это не удивляет. Я знаю, как устроен этот мир. Деньги говорят за себя. Может, им стоило дать wild card еще и Лэнсу Армстронгу? Он несколько раз выиграл "Тур де Франс". В чем разница?