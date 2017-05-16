Мирьяна Лучич-Барони: "Шарапова? Может, стоит дать wild card еще и Лэнсу Армстронгу?"

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони намекнула, что теннисисткам пытаются запретить открыто критиковать Марию Шарапову. Представительница Балкан встретится с 30-летней россиянкой сегодня вечером во втором круге турнира WTA в Риме. Напомним, что эти соревнования стали для Шараповой третьими после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
– Я уже устала отвечать на вопросы о Шараповой, думаю, она сама может на них ответить, – цитирует New York Times Лучич-Барони. – Я отношусь к этому так же, как и остальные, – все знают, что произошло. Некоторые люди заставляют нас говорить, что все отлично, бла-бла-бла, но это не меняет сути. Впрочем, я не придаю этому слишком большого значения. Кто эти люди? Я не скажу, иначе у меня будут неприятности. Нет-нет – никто не заставляет нас говорить что-либо.
Почему Младенович постоянно критикует Шарапову? А почему она не должна? Каждый спортсмен, не пользовавшийся допингом, выступает против него. Меня это не удивляет. Я знаю, как устроен этот мир. Деньги говорят за себя. Может, им стоило дать wild card еще и Лэнсу Армстронгу? Он несколько раз выиграл "Тур де Франс". В чем разница?
Бурый аз есьм
маня.порви рваное очо этой страшилы
15:32
Свинству Бой!
Вот и еще одна тупая корова! Сравнивать ЭПО, тестостерон и гормон роста, что лопал америкос, с милдронатом это ,как новогоднюю хлопушку с атомной бомбой.
15:27
whistler2012
gayduk, у меня сильное подозрение вызывает физическая форма Лучич. Ей 36, а она играет так, как никогда не играла молодой.
15:25
whistler2012
Kharyok1, и еще надо учесть, что мельдоний, хоть и был помещен ВАДА в список запрещенных препаратов, не является допингом, а служит лекарством для укрепления сердечной мышцы. На таком же основании можно было запретить аспирин...
15:23
gayduk
Вот старая сучка тоже стала выступать. Лучше бы училась играть в теннис!
15:22
Kharyok1
В чём разница? В том, что Лэнс Армстронг годами принимал запрещенные препараты и обманывал допинг-контроль. Шарапова же до 01 января 2016 года принимала вполне легальный препарат, а потом, когда препарат стал нелегальным, продолжала принимать его в прежних дозах. Это длилось 24 дня. До первого допинг-контроля. Лэнс Армстронг годами лгал когда выступал и потом многие месяцы во время расследования продолжал всё отрицать. И только когда его припёрли к стенке неопровержимыми доказательствами - только тогда он признался. Шарапова же не делала попыток отрицать, не врала, сразу созналась в том, что по невнимательности (и, добавлю, непрофессионализму) команды не обратила внимания на вступившую дату запрета препарата. Никто не доказал, да и не пытался (слишком всё очевидно) доказать, что действия Шараповой имели злой умысел. Тогда как с Армстронгом всё слишком очевидно - знал, сознательно принимал, лгал, отрицал. А так больше действительно никакой разницы. Только у Армстронга позабирали все призовые и он еще должен остался. А у Шараповой нет оснований что-то забирать.
15:19
whistler2012
Не удивлюсь, если окажется, что Лучич-Барони принимает стероиды с разрешения ВАДА, как и С.Вильямс. Тогда ясно почему она вспомнила об Армстронге.
15:18
Loden
Slim Taller, wild card для того, чтобы зрители могли видеть тех, кого они хотят
15:17
Slim Taller
Может,они дают wild card для того,что-бы зрители могли освистывать мошенников?!
15:06