08:47 | Теннис — WTA

Министр спорта Украины поддержал Свитолину, не приехавшую на турнир в Москву по политическим причинам

Элина СВИТОЛИНА. Фото AFP
Элина СВИТОЛИНА. Фото AFP

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал решение соотечественницы Элины Свитолиной, которая не стала не участвовать в теннисном турнире Moscow River Cup по политическим причинам. 

- Могу только поддержать решение первой ракетки Украины Элины Свитолиной не участвовать в коммерческом турнире по теннису в Москве. Всегда есть что-то важнее денег. Респект!, - написал Жданов в Фейсбуке.

Moscow River Cup с призовым фондом в 750 тысяч долларов проходит с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. 

Турнир проводится впервые в истории. 
 

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