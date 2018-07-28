Министр спорта Украины поддержал Свитолину, не приехавшую на турнир в Москву по политическим причинам

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал решение соотечественницы Элины Свитолиной, которая не стала не участвовать в теннисном турнире Moscow River Cup по политическим причинам.

- Могу только поддержать решение первой ракетки Украины Элины Свитолиной не участвовать в коммерческом турнире по теннису в Москве. Всегда есть что-то важнее денег. Респект!, - написал Жданов в Фейсбуке.



Moscow River Cup с призовым фондом в 750 тысяч долларов проходит с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча.

Турнир проводится впервые в истории.

