Медведев получил wild card в основную сетку турнира в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев наряду со швейцарцем Стэном Вавринкой и американцем Томми Полом получил wild card в основную сетку турнира категории "500" в Вашингтоне. Состязания в столице США пройдут на следующей неделе. В основную сетке также сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской и Михаил Южный.

Обладательницами специальных приглашений в женскую сетку стали американки Бетани Маттек-Сэндз и Лорен Дэвис, британка Кэти Суон и канадка Бьянка Андрееску. Россию в Вашингтоне представят Светлана Кузнецова и Наталья Вихлянцева.