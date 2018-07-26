Медведев получил wild card в основную сетку турнира в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев наряду со швейцарцем Стэном Вавринкой и американцем Томми Полом получил wild card в основную сетку турнира категории "500" в Вашингтоне. Состязания в столице США пройдут на следующей неделе. В основную сетке также сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской и Михаил Южный.
Обладательницами специальных приглашений в женскую сетку стали американки Бетани Маттек-Сэндз и Лорен Дэвис, британка Кэти Суон и канадка Бьянка Андрееску. Россию в Вашингтоне представят Светлана Кузнецова и Наталья Вихлянцева.
- Михаил Южный
- Светлана Кузнецова
- Стэн Вавринка
- Евгений Донской
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Даниил Медведев (теннис)
- Наталья Вихлянцева
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