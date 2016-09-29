Медведев обсуждает с WTA шанс проведения итогового турнира в Петербурге

Глава оргкомитета St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев подчеркнул, что переговоры с WTA о проведении в Санкт-Петербурге итогового турнира находятся в начальной стадии. Финальное соревнование для лидеров рейтинга по итогам сезона с 2014 года проходит в Сингапуре.

- Мы находимся на начальной стадии переговоров с WTA, у которой пока есть действующий контракт с Сингапуром, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Встречался с руководителем, рассказал о наших планах, свою заинтересованность мы выразили.

Остается открытым вопрос как будет определен следующий город для проведения этого турнира. Что касается рекомендаций МОК не проводить соревнований в России, это заявление политизированное, надеюсь, что такими рекомендациями никто не воспользуется.