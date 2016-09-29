12:32 | ТЕННИС — WTA

Медведев обсуждает с WTA шанс проведения итогового турнира в Петербурге

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Глава оргкомитета St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев подчеркнул, что переговоры с WTA о проведении в Санкт-Петербурге итогового турнира находятся в начальной стадии. Финальное соревнование для лидеров рейтинга по итогам сезона с 2014 года проходит в Сингапуре.

- Мы находимся на начальной стадии переговоров с WTA, у которой пока есть действующий контракт с Сингапуром, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Встречался с руководителем, рассказал о наших планах, свою заинтересованность мы выразили.

Остается открытым вопрос как будет определен следующий город для проведения этого турнира. Что касается рекомендаций МОК не проводить соревнований в России, это заявление политизированное, надеюсь, что такими рекомендациями никто не воспользуется.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20160929/1102959818.htm

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