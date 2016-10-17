06:48 | ТЕННИС — WTA

Мэдисон Кис: "Так рада, что выступлю на Итоговом турнире"

0
0
0

Американка Мэдисон Кис, ставшая последней участницей Итогового турнира в Сингапуре, выразила удовлетворение попаданием на соревнование, которое пройдет с 23 по 30 октября. Ранее на него отобрались немка Ангелик Кербер, американка Серена Уильямс, полька Агнешка Радванска, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса и словачка Доминика Цибулкова.

– Я так рада попасть на свой первый Итоговый турнир, – приводит официальный сайт WTA слова Кис. – В этом году я работала особенно усердно на корте и вне его. Рада, что это дало результат. Постараюсь завершить сезон на позитивной ноте в Сингапуре.

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ