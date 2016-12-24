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Мэдисон Кис пропустит Australian Open

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Американка Мэдисон Кис пропустит Открытый чемпионат Австралии 2017 года, информирует L'Equipe. По словам спортсменки, она перенесла операцию на левом запястье и ей нужно время на восстановление. Также Кис сообщила, что возобновила работу с экс-первой ракеткой мира Линдсей Дэвенпорт. Они уже сотрудничали в 2014 и 2015 годах.

Я не готова играть на Australian Open. Через три дня после итогового турнира года я перенесла операцию на левом запястье, - отметила Кис. - Она прошла быстро и качественно. Сухожилия не затронуты, однако я не хочу рисковать. Возьму паузу и затем вернусь.

 

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