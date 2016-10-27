18:57 | ТЕННИС — WTA

Маттек-Сэндз и Шафаржова - в полуфинале итогового турнира года в паре

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Американка Бетани Маттек-Сэндз и Люси Шафаржова из Чехии вышли в полуфинал итогового турнира года в парном разряде. Дуэт одолел венгерку Тимеа Бабош и представительницу Казахстана Ярославу Шведову.

В полуфинале Маттек-Сэндз и Шафаржова встретятся с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович.

Сингапур

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

1/4 финала

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия) - Бабош/Шведова (Венгрия/Казахстан) - 5:7, 7:6 (8:6), 10:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/12/

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Материалы REN-TV

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