Маттек-Сэндз и Шафаржова - в полуфинале итогового турнира года в паре

Американка Бетани Маттек-Сэндз и Люси Шафаржова из Чехии вышли в полуфинал итогового турнира года в парном разряде. Дуэт одолел венгерку Тимеа Бабош и представительницу Казахстана Ярославу Шведову.

В полуфинале Маттек-Сэндз и Шафаржова встретятся с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович.

Сингапур

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

1/4 финала

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия) - Бабош/Шведова (Венгрия/Казахстан) - 5:7, 7:6 (8:6), 10:2