20:47 | Теннис — WTA

Матч Шараповой в первом круге Roland Garros перенесен на 29 мая

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Матч первого круга Roland Garros между россиянкой Марией Шараповой и голландской Ришел Хогенкамп перенесен на вторник, 29 мая. Встреча была запланирована на сегодня, но была отменена из-за сильного дождя в Париже. Корт Сюзанн Ленглен, на котором должен был состояться матч, пришлось накрыть специальным полотном.

Отметим, что победитель пары Шарапова - Хогенкамп во втором круге сыграет с хорваткой Донной Векич.
 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Я из Волгограда

Всё давно закончилось и только два утырка испражняются в словесных помоях.

21:27

загадочный лысый ассятин

Ага, есть время пару шоколадок продать или книжку новую начать писАть....

20:56

За Арсеналий с децтва!))

Нормуль.)) Получше подготовится.))

20:52

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