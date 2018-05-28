Матч Шараповой в первом круге Roland Garros перенесен на 29 мая

Матч первого круга Roland Garros между россиянкой Марией Шараповой и голландской Ришел Хогенкамп перенесен на вторник, 29 мая. Встреча была запланирована на сегодня, но была отменена из-за сильного дождя в Париже. Корт Сюзанн Ленглен, на котором должен был состояться матч, пришлось накрыть специальным полотном.



Отметим, что победитель пары Шарапова - Хогенкамп во втором круге сыграет с хорваткой Донной Векич.



🇷🇺 (28) Sharapova vs 🇳🇱 Hogenkamp 1st Round match has been moved to tomorrow due to rain. #RG18 pic.twitter.com/xdLQXvLdPz – TSN Tennis (@TSNTennis) 28 мая 2018 г.