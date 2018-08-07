Матч Шараповой с Каратанчевой во второй раз прерван из-за дождя

Матч первого круга турнира WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale между россиянкой Марией Шараповой и болгаркой Сесиль Каратанчевой был прерван во второй раз. При счете 4:1 в пользу российской теннисистки судьи остановили игру, так как начался сильный дождь, а спустя пару часов игру возобновили. Тем не менее, соперницы не успели доиграть гейм, как вновь начался дождь и игру приостановили.