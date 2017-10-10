Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на среду из-за дождя

Матчи одиночного разряда на турнире WTA в Тяньцзине, которые должны были состояться 10 октября, отменены из-за дождя, сообщает Твиттер соревнований. Организаторы решили провести во вторник только матчи в парном разряде, они пройдут в помещении.

Отметим, что на сегодня был запланирован матч россиянки Марии Шараповой против румынки Ирины-Камелии Бегу. Несмотря на перенесенную из-за непогоды игру, бывшую первую ракетку мира встретили десятки местых болельщиков, получившие от нее автографы.

Примечательно, что накануне матчи первого круга также были отменены.

Турнир в Тяньцзине проходит с 9 по 15 октября. Его призовой фонд составляет 426 тысяч долларов.

To confirm all singles matches have been cancelled for today and all doubles matches will progress indoors #tianjinopen pic.twitter.com/0WvpUrtKNr – Tianjin Open (@TianjinOpen) 10 октября 2017 г.