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11:30 | Теннис — WTA

Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на среду из-за дождя


Матчи одиночного разряда на турнире WTA в Тяньцзине, которые должны были состояться 10 октября, отменены из-за дождя, сообщает Твиттер соревнований. Организаторы решили провести во вторник только матчи в парном разряде, они пройдут в помещении.

Отметим, что на сегодня был запланирован матч россиянки Марии Шараповой против румынки Ирины-Камелии Бегу. Несмотря на перенесенную из-за непогоды игру, бывшую первую ракетку мира встретили десятки местых болельщиков, получившие от нее автографы.

Примечательно, что накануне матчи первого круга также были отменены.

Турнир в Тяньцзине проходит с 9 по 15 октября. Его призовой фонд составляет 426 тысяч долларов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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