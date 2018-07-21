Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Мартина Хингис вышла замуж. Избранником 37-летней швейцарки стал 38-летний спортивный врач Харри Лееманн. Торжественная церемония прошла в Бад-Рагаце (Швейцария), на ней присутствовали 140 человек.
Хингис в третий раз завершила карьеру в октябре 2017 года (первый раз - в 2002 году, второй - в 2007-м).
Aus dem @resortragaz grüssen wir von unserer Hochzeit. Wir bedanken uns für alle guten Wünsche und wünschen alles Gute herzlich zurück. Sending greetings from our wedding from Grand Resort Bad Ragaz. Grateful to have our family and friends join us on this wonderful day! 📸: @davidbiedert hair & make up: @martindurrenmatt
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