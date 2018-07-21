Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Мартина Хингис вышла замуж. Избранником 37-летней швейцарки стал 38-летний спортивный врач Харри Лееманн. Торжественная церемония прошла в Бад-Рагаце (Швейцария), на ней присутствовали 140 человек.

Хингис в третий раз завершила карьеру в октябре 2017 года (первый раз - в 2002 году, второй - в 2007-м).