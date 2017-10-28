Мартина Хингис: "Горжусь своей карьерой и не стала бы ничего менять"

Швейцарка Мартина Хингис поделилась эмоциями после последнего матча в карьере, в котором она вместе с Чжань Юнжань из Тайваня уступила чешке Андреа Главачковой и венгерке Тиме Бабош в полуфинале итогового турнира в Сингапуре.

– Конечно, я расстроена. Хотела завершить карьеру победой на турнире, – цитирует Хингис официальный сайт WTA. – У нас были шансы. Встреча была равной и напряженной. Мы много таких выиграли, но сегодня не смогли. Это теннис, это жизнь. До игры у меня были разные мысли, но на корте я была сосредоточена только на теннисе. Мы проиграли, однако год был великолепный. Мы выиграли девять титулов.

Я не прощаюсь. Надеюсь, что останусь частью тенниса. Конечно, были матчи, которые я хотела бы закончить иначе. Однако в целом я горжусь своей карьерой и не стала бы ничего менять.