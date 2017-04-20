Мария Шарапова: "Знаю, что в туре меня уважают"

Россиянка Мария Шарапова заявила, что ее не беспокоит критика со стороны некоторых игроков, недовольных тем, что ей предоставляют wild card на турниры после дисквалификации. Она добавила, что в туре ее уважают и это видно.

– Это меня совершенно не беспокоит, – цитирует Шарапову Qatar Tribune. – Я на эту тему вообще не думала. Знаю, что в туре меня уважают. Я вижу это по тому, как соперники со мной играют.

30-летняя Шарапова в апреле возвращается на корт после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Она уже получила wild card от организаторов турнира в Штутгарте, который стартует 26 апреля. Также теннисистка сможет выступить на турнирах в Риме и Мадриде. Отмечается, что в случае победы на соревнованиях в Штутгарте россиянка может получить достаточно очков, чтобы сыграть в квалификации Roland Garros.