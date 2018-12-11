Мария Шарапова: "За игрой Федерера приятно и интересно смотреть"

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, чем ей нравится швейцарец Роджер Федерер. Она отметила его хладнокровие и умение действовать в любых игровых моментах.

- Меня восхищает хладнокровие Роджера и то, как он играет в самых различных ситуациях, - приводит Tennis World USA слова Шараповой. - Он прекрасно действует по ситуации, знает где на корте находится его соперник и как следует играть в том или ином случае. За его игрой приятно и интересно смотреть.

Шарапова не играла после выхода в четвертый круг US Open, где она потерпела поражение от Карлы Суарес Наварро. Сезон-2018 россиянка завершила на 29-м месте в рейтинге WTA

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