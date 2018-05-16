Мария Шарапова: "Я провела сегодня словно три матча"

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над австралийкой Эшли Барти в первом круге турнира в Риме. Мария победила со счетом 7:5, 3:6, 6:2 и прервала серию из четырех поражений в третьих сетах.

– По ощущениям казалось, что я сыграла три матча, потому что игровые условия постоянно менялись. То тень на корт, то ветер... В общем, было много всего, – цитирует официальный сайт WTA Шарапову. – Очень важно, что я выиграла, что сумела реализовать брейк-пойнты, что сумела отыграть те брейк-пойнты, которые возникали у нее. Я могу вынести много позитивных моментов из этой встречи.