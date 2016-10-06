10:19 | ТЕННИС — WTA

Мария Шарапова: "Я продолжу создавать свое наследие"

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Россиянка Мария Шарапова подчеркнула, что никогда не задумывалась о завершении карьеры, несмотря на дисквалификацию за употребление мельдония. Во вторник CAS постановил уменьшить срок наказания с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт уже 26 апреля 2017.

– Я всегда знала, что ни при каких обстоятельствах не собираюсь заканчивать карьеру таким образом. Я должна была сделать это на своих условиях. Никогда в этом не сомневалась, – приводит CNN слова Шараповой. – Я знаю, кто я. Я занималась спортом, еще когда была маленькой девочкой. Это никогда не было просто. Я – один из главных бойцов в игре. Я люблю то, что делаю, и продолжу заниматься этим, создавать свое наследие.

 

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