Мария Шарапова: "Я отбыла наказание, неправильно продолжать меня критиковать"

Российская теннисистка Мария Шарапова призвала не критиковать ее за допинговую дисквалификацию. В прошлом году теннисистка была отстранена на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

- Я отбыла наказание, - цитирует tennis.com Шарапову. - Есть ли какая-то причина продолжать меня наказывать? Я не вижу ее. Когда подробностей еще не было, каждый имел право судить. Сейчас, когда я прошла нейтральный Спортивный арбитражный суд, я говорю "стоп". Если меня продолжат критиковать, это неправильно.