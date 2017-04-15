10:16 | ТЕННИС — WTA

Мария Шарапова: "Я отбыла наказание, неправильно продолжать меня критиковать"

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Российская теннисистка Мария Шарапова призвала не критиковать ее за допинговую дисквалификацию. В прошлом году теннисистка была отстранена на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

- Я отбыла наказание, - цитирует tennis.com Шарапову. - Есть ли какая-то причина продолжать меня наказывать? Я не вижу ее. Когда подробностей еще не было, каждый имел право судить. Сейчас, когда я прошла нейтральный Спортивный арбитражный суд, я говорю "стоп". Если меня продолжат критиковать, это неправильно.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Это в какой стране нельзя критиковать преступника,вышедшего по амнистии?!

11:13

Нур

молодца!

10:59

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