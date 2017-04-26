Мария Шарапова: "Я не могу контролировать, что обо мне говорят другие"

Россиянка Мария Шарапова после победы над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Штутгарте на послематчевой пресс-конференции призналась, что живет сегодняшним днем. Напомним, что сегодня российская теннисистка провела первую игру после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– Зла ли я? Нет, совершенно нет. Я не такой человек, – сказала Шарапова. – Ни в декабре, ни в январе, ни даже месяц назад я не думала об апреле. Стараюсь жить настоящим. Я сделала много вещей, которыми даже не думала, что займусь до 30 лет. Я училась, работала, развивала бизнес, заводила друзей, на что раньше у меня не было времени. Это – потрясающий опыт. Рада ли я тому, по какой причине все это случилось? Конечно же, нет. Но мне представился такой шанс – и я им воспользовалась.

– Но не задевает ли то, что люди, обсуждая вас, всегда будут вспоминать дисквалификацию?

– Я не могу контролировать, что говорят люди. От меня зависит лишь то, что я могу сделать на корте. Я предпочитаю не говорить, а делать, и так было всегда. И я уже доказывала это, выиграв несколько турниров "Большого шлема" и став первой ракеткой мира.

"СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой