07:31 | ТЕННИС — WTA

Мария Шарапова: "Я думала: как я вообще могла не знать о запрете мельдония?"

0
0
0

Россиянка Мария Шарапова раскритиковала руководство ITF и заявила, что Международная теннисная федерация хотела добиться для нее четырехлетней дисквалификации. Шарапова была дисквалифицирована на 2 года с 26 января из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Она подала апелляцию в CAS, и срок дисквалификации был сокращен до 15 месяцев. В теннис она сможет вернуться 26 апреля 2017 года.

 
Мария ШАРАПОВА.Суд пожалел Шарапову. Россиянка вернется на корт уже в 2017-м!

- Я рада, что получила возможность снова заниматься теннисом, - сказала Шарапова в интервью Чарли Роузу. - Но через что я прошла? Когда я получила в марте письмо, я была шокирована. Я принимала препарат, который был совершенно легален, уже 10 лет. И доктора рекомендовали его после множества тестов. Я сидела в своей спальне и смотрела на e-mail, в котором говорилось, что я нарушила правила.

Я думала: как я вообще не могла этого знать? Существует так много способов узнать это. У меня было много времени подумать об этом. 

Я получила 24-месячную дисквалификацию, но ITF хотела дать мне четыре года. Я прошла слушания ITF и знала, что люди, которым я рассказываю о своей ситуации, были выбраны теми, с кем я боролась. Я не думаю, что они были нейтральными. 

Опрос

Считаете ли вы решение CAS по Шараповой справедливым?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ