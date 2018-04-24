Мария Шарапова: "Я бы хотела сыграть на Олимпиаде"

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что хотела бы сыграть на Олимпийских играх. Тем не менее, она не приняла еще решение по поводу Олимпиады-2020 в Токио, несмотря на сообщения СМИ об этом.

- Было много разговоров об Олимпийских играх в Японии, а некоторые даже говорят, что я собираюсь поехать на Олимпиаду в Токио, а некоторые говорят "нет", – цитирует CNN Шарапову. - Забавно, когда люди говорят о тебе, когда ты на самом деле сам не знаешь, что будет. Хотела бы сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, случится ли это, и не хочу этого знать. Намерена просто продолжать работать.

Напомним, Шарапова пропустила Олимпийские игры-2008 в Пекине из-за травмы плеча, а в 2016 не выступила на Играх из-за дисквалификации.