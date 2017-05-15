Мария Шарапова: "Я буду выступать в квалификации Уимблдона? Правда?"

Россиянка Мария Шарапова призналась, что не знала о том, что гарантировала себе попадание в квалификацию Уимблдона после победы над американкой Кристиной Макхэйл в первом круге турнира в Риме. Она также добавила, что рада тому, что выступает уже три недели подряд.

Шараповой нужно дойти до полуфинала в Риме, чтобы отобраться в основную сетку Уимблдона.

– Я буду выступать в квалификации на Уимблдоне? Правда? – цитирует журналист Джулио Феделе в своем Твиттере Шарапову. – Я не знаю, как работает квалификация или рейтинги, я просто не знакома с этим. Вы думаете, что я знаю о таких вещах, но на самом деле, я фокусируюсь на каждой неделе, каждый матч является для меня приоритетным. Об этом я думаю, когда просыпаюсь утром.

Я выпала из игры и не выступала 15 месяцев, а до этого я еще полгода почти не соревновалась. Так что я не так уж много играла в теннис за последние два года. Тот факт, что я вернулась и выступаю уже три недели подряд, уже очень важно для меня.