Мария Шарапова: "Wild card? Мне не дарят трофеи. Я все равно должна выходить и побеждать"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Штутгарте заявила, что готова выступить в квалификации больших турниров, если потребуется. Напомним, что это была первая игра спортсменки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– Готовы ли вы пройти через квалификацию Roland Garros или Уимблдона, если представится такая возможность?

– Думаю, я готова выступать даже на юниорских соревнованиях, если мне придется, – сказала на пресс-конференции Шарапова. – Думаю, все в этой комнате знают, что я – боец и не воспринимаю ничего, как должное. Если у меня будет возможность выступить в квалификации большого турнира, я ей воспользуюсь.

– Вы не считаете, что, если организаторы Roland Garros дадут вам wild card в основную сетку турнира, это будет плохим примером?

– Это не мое дело. Моя работа – играть в теннис, выходить на корт и делать то, что я сделала сегодня. Будут дни, когда я буду проигрывать, в другие – я буду побеждать. И после этого приходить на пресс-конференции и отвечать на ваши вопросы, потому что это тоже часть моей работы.

– Многие игроки говорили, что считаю несправедливым, когда вам дают wild card на крупные турниры. Вы, судя по всему, считаете это справедливым.

– Я считаю справедливым что?

– Предполагаю, что вы считаете нормальным, что вы принимаете приглашения от организаторов на турниры. Но есть опасения – думаю, вы о них в курсе, – что это подает плохой пример подрастающим поколениям, когда они видят, как игрок, проваливший допинг-тест, получает wild card. Я просто хочу услышать, как это выглядит с вашей стороны.

– Мне предлагают wild card организаторы турнира. Я принимаю их предложение, чтобы попасть в сетку. Я возвращаюсь после долгого отсутствия, без рейтинга. Мне дают их не для того, чтобы я получала трофеи. Мне все еще нужно участвовать в матчах и побеждать в них. Это моя работа.

"СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой