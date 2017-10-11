Мария Шарапова: "Всем нам пришлось ждать – дождь шел 70 часов подряд"

Россиянка Мария Шарапова после победы над румынкой Ириной-Камелией Бегу в первом круге турнира WTA в Тяньцзине отметила, что местную арену от большинства стадионов отличает атмосфера интимности. Во втором круге бывшая первая ракетка мира 12 октября сыграет с полькой Магдой Линетт.

– Всем пришлось долго ждать, это было непросто, – цитирует официальный сайт WTA Шарапову. – Я провела одну тренировку под открытым небом, после чего начался дождь. Он, к сожалению для игроков, шел 70 часов подряд. Что хорошо в этом турнире, это крытый корт. Я тренировалась в Национальном теннисном центре, он мне очень понравился. Так что, я смогла поддержать свою форму.

Всегда приятно приезжать в новые места, выступать на новых аренах. Мне очень понравилась местная интимная обстановка. Думаю, это хорошее изменение. Будучи профессиональным игроком, ты чаще выступаешь на больших аренах. Такие небольшие стадионы очень интимны, это очень приятное чувство.