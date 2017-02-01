Мария Шарапова: "Всегда чувствую, что я русская"

Российская теннисистка Мария Шарапова, посетившая Москву во время своей дисквалификации за употребление мельдония, заявила, что хотела бы чаще приезжать в Россию. Она добавила, что чувствует себя русской.

– Когда играет гимн России, я испытываю очень приятные чувства, – приводит ТАСС слова Шараповой. – Именно поэтому я играю за Россию. У меня здесь живет вся семья. Я бы хотела чаще сюда приезжать, но с моей карьерой, жизнью – это очень тяжело. Но я всегда чувствую, что я русская.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года. Допинг-тест был сдан россиянкой 26 января 2016-го после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, проигранного американке Серене Уильямс. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия.