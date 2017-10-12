Мария Шарапова: "Во втором сете против Линетт я играла очень агрессивно"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Магдой Линетт из Польши во втором круге турнира в Тяньцзине подчеркнула, что в первом сете допустила слишком много ошибок на приеме. Она также добавила, что во втором сете ей удалось играть более агрессивно.

Напомним, встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3.

– В первом сете мы с ней обе хорошо держали свою подачу. Мне кажется, я допустила слишком много ошибок на приеме, и в итоге первый сет получился сложным, – приводит официальный сайт WTA слова Шараповой. – Но после того, как я сделала ранний брейк во второй партии, я играла очень агрессивно и набрала ход.

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